Il derby della capitale ha lasciato scorie importanti. Le ultime dopo il fischio finale È stato Lorenzo Pellegrini a decidere un infuocato derby di Roma che si è concluso con la vittoria di misura della truppa di Gasperini il quale vince alla sua prima stracittadina sulla panchina giallorossa. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) La Lazio invece si lecca le ferite e fa anche la conta delle assenze pesanti in vista delle prossime uscite. A margine del ko per 0-1 di oggi i biancocelesti di Sarri hanno infatti anche incassato due espulsioni nella coda di veleni del finale di gara. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Derby Lazio-Roma, Guendouzi nervoso: il gesto dopo l’espulsione