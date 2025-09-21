Derby Lazio - Roma con tensioni tra i tifosi per un petardo lanciato aggredita una troupe della Rai
Petardo tra i tifosi della Roma prima del derby con la Lazio: panico al ponte Duca D’Aosta, troupe Rai aggredita e traffico bloccato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: derby - lazio
Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni
Pronostico Lazio-Roma: un derby in linea con gli ultimi sette precedenti
Rugby: derby con Firenze, sfida alla Lazio. Cavalieri Union. Ecco il girone di A2
Pellegrini consegna alla Roma il derby con la Lazio: espulsioni e nervi tesi nel finale - X Vai su X
?Calcio, Lazio-Roma 0-1: il #derby della Capitale è deciso da #Pellegrini - facebook.com Vai su Facebook
Derby Lazio-Roma, pronto il piano sicurezza. Scendono in campo anche droni; Lazio-Roma, dopo la guerriglia di aprile è allerta derby. Fari su Olimpico, Ponte Milvio e piazza Mancini; Derby Lazio-Roma, momenti di tensione tra i tifosi giallorossi.
Lazio-Roma: la diretta del derby. Tutti gli aggiornamenti - Sarri manda in panchina Castellanos e sceglie Dia, Gasperini punta su Lorenzo Pellegrini ... Scrive romatoday.it
Lazio-Roma, dove vederla stasera in tv o in diretta streaming: derby ad alta tensione, la Capitale trema - All’Olimpico per il lunch match della quarta giornata di Serie A derby che conta tanto per biancocelesti e giallorossi. Riporta libero.it