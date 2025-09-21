Derby Lazio - Roma con tensioni tra i tifosi per un petardo lanciato aggredita una troupe della Rai

Notizie.virgilio.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Petardo tra i tifosi della Roma prima del derby con la Lazio: panico al ponte Duca D’Aosta, troupe Rai aggredita e traffico bloccato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

derby lazio roma con tensioni tra i tifosi per un petardo lanciato aggredita una troupe della rai

© Notizie.virgilio.it - Derby Lazio - Roma con tensioni tra i tifosi per un petardo lanciato, aggredita una troupe della Rai

In questa notizia si parla di: derby - lazio

Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni

Pronostico Lazio-Roma: un derby in linea con gli ultimi sette precedenti

Rugby: derby con Firenze, sfida alla Lazio. Cavalieri Union. Ecco il girone di A2

Derby Lazio-Roma, pronto il piano sicurezza. Scendono in campo anche droni; Lazio-Roma, dopo la guerriglia di aprile è allerta derby. Fari su Olimpico, Ponte Milvio e piazza Mancini; Derby Lazio-Roma, momenti di tensione tra i tifosi giallorossi.

Lazio-Roma: la diretta del derby. Tutti gli aggiornamenti - Sarri manda in panchina Castellanos e sceglie Dia, Gasperini punta su Lorenzo Pellegrini ... Scrive romatoday.it

derby lazio roma tensioniLazio-Roma, dove vederla stasera in tv o in diretta streaming: derby ad alta tensione, la Capitale trema - All’Olimpico per il lunch match della quarta giornata di Serie A derby che conta tanto per biancocelesti e giallorossi. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Derby Lazio Roma Tensioni