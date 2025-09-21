Derby Lazio – Roma a piazza Mancini nascoste mazze con viti e lame | è allerta massima per gli scontri

A piazza Mancini gli agenti della Polizia di Stato hanno sequestrato mazze e aste rinforzate con lame e viti. Tutti gli oggetti, che erano stati nascosti dagli ultras, sono stati sequestrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: derby - lazio

Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni

Pronostico Lazio-Roma: un derby in linea con gli ultimi sette precedenti

Rugby: derby con Firenze, sfida alla Lazio. Cavalieri Union. Ecco il girone di A2

Derby Lazio-Roma, pronto il piano sicurezza. Scendono in campo anche droni - facebook.com Vai su Facebook

Serie A, oggi il derby Lazio-Roma: orario e dove vederlo in TV Il match valido per la quarta giornata di serie A - X Vai su X

Derby Lazio-Roma, stadio Olimpico blindato: trovate aste con lame e mazze di legno - Sono stati aperti ora i cancelli dello stadio Olimpico per far accedere le tifoserie di Roma e Lazio. Da ilmessaggero.it

Derby di Roma: Olimpico blindato e controlli con droni - L’obiettivo principale è prevenire episodi come quelli verificatisi lo scorso aprile, quando una vera e propria guerriglia urbana esplose a Ponte Milvio e al Flaminio. Riporta rainews.it