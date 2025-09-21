Derby il gol di Pellegrini ‘stronca’ la Lazio | E’ una mazzata

La Roma trova il vantaggio dopo un primo tempo a lungo in sofferenza, la partita prende un’altra piega: biancocelesti nei guai Proprio lui, forse il giocatore più atteso tra tutti i ventidue in campo, ha sbloccato il derby della Capitale. Lorenzo Pellegrini torna in campo con la Roma e torna al gol, dopo un periodo decisamente poco felice e segnato dalle voci di mercato. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Un bel gol, quello del numero 7 giallorosso, in diagonale all’angolino, ricevendo un assist preciso e puntuale di Matias Soulè. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

