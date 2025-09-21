Derby della capitale a Piazza Mancini nascoste mazze in legno ed aste in plastica munite di viti e lame

Il presidio dell'area dello stadio nelle ore alla vigilia del derby della Capitale è iniziato già a partire dalle 4:00 di questa mattina, con un ulteriore anticipo rispetto alla pianificazione del dispositivo di sicurezza varato per la giornata, quando un copioso schieramento di contingenti della Forza pubblica ha sigillato le aree rispettivamente riservate alla tifoseria della Roma e della Lazio. Già dall'alba, gruppi di supporter di entrambe le squadre hanno iniziato a popolare l'area di rispetto dell'impianto sportivo, debitamente monitorati dalle Forze di polizia. Nel corso delle ore, come di consueto, sono state effettuate bonifiche in tutte le zone limitrofe rispetto allo stadio Olimpico, con particolare attenzione ai giardini prossimi ai luoghi di ritrovo dei tifosi delle due squadre capitoline. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Derby della capitale, a Piazza Mancini nascoste mazze in legno ed aste in plastica munite di viti e lame

