Derby da sonno Lazio sprecona la Roma indovina un tiro | 0-1

Sperare di vedere bel gioco in un derby è una pia illusione. I tifosi sperano almeno di vedere un po’ di botte, magari leali, amichevoli, che l’arbitro secondo tradizione fa finta di non vedere, se no le stracittadine si concluderebbero quasi tutte con un eccesso di cartellini rossi. L’arbitro milanese Sozza, per la verità, un paio di rossi li ha estratti dalla tasca, uno addirittura a fine partita per punire le proteste di Guendouzi. Un derby senza proteste non si è mai visto, Collina si sarebbe limitato a consigliare il francese di darsi una calmata. L’altra espulsione è toccata a Belayane per un fallaccio su Koné. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Derby da sonno, Lazio sprecona, la Roma indovina un tiro: 0-1

In questa notizia si parla di: derby - sonno

#Pellegrini, gol da sogno al derby: si commuove dopo l'abbraccio con i compagni - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Calcio Alla vigilia del derby della Capitale, 5 giocatori della #Lazio sono stati sentiti come testimoni nell'ambito dell'#inchiesta romana volta a ricostruire gli affari illeciti dei gruppi #ultras. Giuseppe Lisi #GR1 - facebook.com Vai su Facebook

Lazio, derby e finale degli Internazionali il 17 maggio: sarà caos Capitale - Il regalo che il calendario della Serie A 2025/26 ha fatto alla città di Roma è passato inosservato ai più. Come scrive tuttomercatoweb.com

Derby Lazio-Roma anticipato: si giocherà di giorno per motivi di sicurezza - Ha perso il diritto di poter essere giocato la sera, il derby della capitale, la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive arriva dopo ... Segnala rainews.it