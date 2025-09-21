Dentro l' Hilton Turin Centre | dalla suite Presidential alla Spa viaggio nel nuovo hotel cinque stelle di Torino
Aperto da maggio, l’Hilton hotel di Torino è stato inaugurato con la benedizione del vescovo di Alessandria, monsignor Guido Gallese, nella serata di giovedì 18 settembre 2025. L’hotel di via dell’Arcivescovado 18 apre nell’edificio del Golden Palace, chiuso nell’estate del 2022. È il Gruppo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: hilton - turin
Lori Williams & Band in concerto all'Eligo Restaurant by Hilton Turin Lingotto
Ufficialmente inaugurato il 5 stelle Hilton Turin Centre alla presenza del Gruppo Della Frera, di Hilton, Ream Sgr e di tutti i principali partner di questa avventura imprenditoriale che ha dato una seconda vita alla struttura torinese. L'hotel conta 175 camere, 11 s - facebook.com Vai su Facebook
Dentro l'Hilton Turin Centre: dalla suite Presidential alla Spa, viaggio nel nuovo hotel cinque stelle di Torino; Torino ritrova il suo hotel a 5 stelle: inaugurato l'Hilton Turin Centre; Hotel a Torino. Novità e curiosità.
Dentro l'Hilton Turin Centre: dalla suite Presidential alla Spa, viaggio nel nuovo hotel cinque stelle di Torino - Hilton Turin Centre sorge all’interno di un edificio razionalista del 1953, progettato dall’architetto Emilio Decker e oggi reinterpretato in chiave contemporanea. Riporta torinotoday.it
Hilton Centre: Torino ha un nuovo hotel di lusso a 5 stelle - Con 175 camere, ristorante gourmet, spa e spazi per eventi, diventa punto di riferimento per l’ospitalità nel ... Scrive italiaatavola.net