Del Debbio che figuraccia | la giornalista sviene in diretta e lui cosa fa! Imbarazzante
Attimi di tensione nello studio di 4 di sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio. Durante la puntata di venerdì, una giornalista incaricata di raccogliere le interviste tra il pubblico ha improvvisamente avuto un malore ed è crollata a terra, subito dopo l’intervento di un ragazzo che parlava della crisi di Gaza. Svenimento in diretta a #4disera pic.twitter.comosSHBKdqeN — Il Grande Flagello (@grandeflagello) September 19, 2025 L’improvvisa caduta ha suscitato un’ondata di preoccupazione sia tra i presenti in studio sia tra i telespettatori. Il conduttore ha immediatamente interrotto la trasmissione per spiegare cosa stava accadendo e rassicurare il pubblico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: debbio - figuraccia
Giovedi 11 settembre riparte DRITTO E ROVESCIO con Paolo Del Debbio! Vi aspettiamo alle 21.20 su Rete 4! #DrittoeRovescio - facebook.com Vai su Facebook
Giornalista sviene a Quattro di Sera, “Del Debbio fa finta di niente”: cosa è successo; Giornalista sviene in diretta, polemiche su Del Debbio: “Empatia zero”; 4 di sera, giornalista sviene in diretta. Del Debbio: Sta bene.
Giornalista sviene in studio ma Paolo Del Debbio va avanti: “Non preoccupatevi”. Il video scatena la polemica social - Il conduttore rassicura il pubblico: “Continuiamo la trasmissione, ha avuto solo un abbassamento di pressione” ... Scrive lanazione.it
Giornalista sviene in diretta a “4 di Sera”: il video - Paura a “4 di Sera”: una giornalista sviene in diretta dopo una testimonianza sulla crisi di Gaza. Riporta newsmondo.it