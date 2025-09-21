Dehors con la scadenza Concessione fino al 2027 per i tavolini all’aperto
Dehors con la scadenza. Un emendamento ha prorogato la presenza dei dehors nelle città del Belpaese fino al 30 giugno del 2027. Una bella notizia per i titolari dei locali, o quasi. Poco meno di un paio di anni sono un periodo interessante, ma i locali non vogliono scadenze, bensì certezze. "Se da un lato l’emendamento che proroga al 30 giugno 2027 le semplificazioni normative per l’installazione dei dehors dei pubblici esercizi concesse durante il periodo del Covid può assicurare una temporanea continuità per le nostre attività – dice Denis Preite, presidente FIPE- Confcommercio della provincia di Rimini – dall’altro non va nella direzione di una definitiva certezza che auspicavamo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: dehors - scadenza
Dehors, buone notizie per bar, pub e ristoranti: prorogato il “liberi tutti” dell’era Covid-19. https://startupitalia.eu/economy/dehors-regole-covid-deroga-scadenza/… - X Vai su X
“L'emendamento al disegno di legge presentato da Fratelli d’Italia rappresenta una vittoria per il commercio e la vivibilità urbana”, spiega Confcommercio VdA. La proroga sposta la scadenza dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2027. #dehors #prorogadehors - facebook.com Vai su Facebook
Dehors con la scadenza. Concessione fino al 2027 per i tavolini all’aperto; Dehors liberi fino al 2027: arriva l’emendamento con la nuova proroga; Dehors e tavolini, il governo pensa alla proroga fino al 2027: Roma insorge.
Dehors con la scadenza. Concessione fino al 2027 per i tavolini all’aperto - Un emendamento ha prorogato la presenza dei dehors nelle città del Belpaese fino al 30 giugno del 2027. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Dehors e tavolini all’aperto verso la proroga al 2027 - Il Governo ha presentato un emendamento per prorogare al 2027 la scadenza della deregolamentazione sui dehors, in vigore dalla pandemia ... Come scrive quifinanza.it