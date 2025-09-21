Dehors con la scadenza Concessione fino al 2027 per i tavolini all’aperto

Dehors con la scadenza. Un emendamento ha prorogato la presenza dei dehors nelle città del Belpaese fino al 30 giugno del 2027. Una bella notizia per i titolari dei locali, o quasi. Poco meno di un paio di anni sono un periodo interessante, ma i locali non vogliono scadenze, bensì certezze. "Se da un lato l’emendamento che proroga al 30 giugno 2027 le semplificazioni normative per l’installazione dei dehors dei pubblici esercizi concesse durante il periodo del Covid può assicurare una temporanea continuità per le nostre attività – dice Denis Preite, presidente FIPE- Confcommercio della provincia di Rimini – dall’altro non va nella direzione di una definitiva certezza che auspicavamo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

