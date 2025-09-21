Degrado ora serve uno sforzo in più

Segnalo ancora una volta il degrado in cui versa Bologna. Frequentemente in via Alessandrini, come in piazza VIII agosto, ci sono bivacchi di gente che dorme sotto al portico su materassi oppure su pannelli imbottiti rubati al cantiere e con un odore nauseabondo. Chi ci tutela da tutto ciò? Vorrei dire al sindaco che, invece di spendere soldi per la distribuzione di pipe per il crack, è meglio spenderli in pulizia. Paola Rovinetti Risponde Beppe Boni C’è qualcosa che non quadra a Bologna, città che vuole essere europea, all’avanguardia nei trasporti (tram) e nel turismo. Effettivamente le scene di degrado che si notano in alcune zone del centro sono mortificanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it