Decaro | Il mare della Puglia deve tornare ad essere di tutti spiagge libere e prezzi equi La proposta di legge

Il mare della Puglia deve tornare ad essere accessibile a tutti: è il messaggio che Antonio Decaro, candidato alla presidenza della Regione Puglia per il Partito Democratico, ha condiviso. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Decaro: «Il mare della Puglia deve tornare ad essere di tutti», spiagge libere e prezzi equi. La proposta di legge

In questa notizia si parla di: decaro - mare

Prosegue la campagna elettorale per le Regionali di novembre, Decaro: "Ripristinare accessi liberi al mare"

IN VENDITA – SAVER 6.50 OPEN + Yamaha 200cv 4T Visibile ad Agropoli (SA) Una barca perfetta per le tue avventure in mare, spaziosa, accessoriata e pronta all’uso! Anno barca: 2013 ? Motore Yamaha 200cv 4 tempi – Anno 2016 con solo 200 - facebook.com Vai su Facebook

Decaro: «Il mare della Puglia deve tornare ad essere di tutti», spiagge libere e prezzi equi. La proposta di legge; Prosegue la campagna elettorale per le Regionali di novembre, Decaro: Ripristinare accessi liberi al mare; Più spiagge libere e prezzi calmierati per i lidi: la prima carta di Decaro è il “mare democratico”.

Prosegue la campagna elettorale per le Regionali di novembre, Decaro: "Ripristinare accessi liberi al mare" - Una proposta che segna un altro passaggio della campagna elettorale per l'esponente del ... Come scrive baritoday.it

Regionali, la proposta di Decaro: "Più spiagge libere". Nel centrodestra si attende il candidato - Sul fronte opposto, il prossimo vertice romano potrebbe essere decisivo per individuare chi guiderà la coalizione alle ele ... Riporta rainews.it