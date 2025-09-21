De Vrij si racconta in vista del Sassuolo | Calmo razionale e positivo A Thuram ruberei…

De Vrij ha parlato al Match Programme dell’Inter sui canali ufficiali del club, in vista della gara odierna dei nerazzurri contro il Sassuolo. Intervistato dal Matchday Programme dell’ Inter in occasione della partita contro il Sassuolo, Stefan De Vrij ha raccontato alcuni aspetti della sua carriera, delle sue qualità e dei modelli che lo hanno ispirato fin da giovane. LA PASSIONE PER IL CALCIO De Vrij ha spiegato come il suo amore per il calcio sia nato in famiglia: «Mio padre è molto appassionato, il mio amore per questo sport è nato anche grazie a lui: per me è sempre esistito solo il calcio». 🔗 Leggi su Internews24.com

