De Vrij dice la sua | La mia prima maglia è stata quella di Smolarek ecco quale sarebbe l’Inter dei sogni…

Stefan De Vrij, difensore nerazzurro, racconta aneddoti della sua infanzia e i giocatori che inserirebbe nell’Inter ideale. Stefan De Vrij, difensore centrale dell’ Inter, ha raccontato un curioso aneddoto legato alla sua passione per il calcio durante l’infanzia. Intervistato dai canali ufficiali del club, il giocatore olandese ha spiegato di aver acquistato la sua prima maglia da piccolo. Ecco le parole rivelate in vista della sfida odierna di Serie A contro il Sassuolo per rilanciare in un avvio di campionato difficile la squadra di Cristian Chivu: PRIMA MAGLIA – «È stata quella di Smolarek, quando militava nel Feyenoord. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - De Vrij dice la sua: «La mia prima maglia è stata quella di Smolarek, ecco quale sarebbe l’Inter dei sogni…»

