Tempo di lettura: 2 minuti Scatto in avanti per il prezzo del latte per gli allevamenti che insistono nell’ area Dop del Provolone del Monaco. L’assemblea dei Caseifici che fanno capo al Consorzio di Tutela del formaggio simbolo della Penisola Sorrentina e dei Monti Lattari ha ratificato il nuovo costo della materia prima fissandola a 90 centesimi al litro alla stalla. “Un’intesa positiva che arriva in un momento delicato per le nostre stalle e che permette di continuare a garantire la produzione di latte per le famiglie e i consumatori” spiega il direttore scientifico Vincenzo Peretti. Il Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco Dop ha da sempre il vantaggio di avere prezzo e scadenza del contratto uguale per tutti, fattore che consente di gestire al meglio i rapporti fra allevatori e trasformatori a vantaggio della solidità della filiera. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Simone e Peretti: “Nuova intesa sul prezzo del latte per il Provolone del Monaco Dop”