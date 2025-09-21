De Bruyne trasformato | l’ex trainer svela il segreto

La forma smagliante di Kevin De Bruyne è sotto gli occhi di tutti, ma dietro i muscoli e le prestazioni del campione belga c’è un lavoro iniziato mesi fa e un retroscena polemico. A svelarlo è Tiberio Ancora, ex personal trainer e nutrizionista del Napoli, che con un post su Instagram si è tolto più di un sassolino dalla scarpa. La Frecciata sui Social: “Qualcuno si faccia un esame di coscienza”. Ancora, che ha lasciato il club ad agosto dopo aver vinto lo scudetto con Conte, ha pubblicato una foto che mette a confronto il fisico di De Bruyne al suo arrivo e oggi. Un’immagine accompagnata da parole durissime rivolte ai suoi detrattori. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - De Bruyne trasformato: l’ex trainer svela il segreto

In questa notizia si parla di: bruyne - trasformato

McTominay, De Bruyne e Hojlund da scarti a Re: come Conte ha trasformato Napoli nel rifugio dei delusi di Manchester. C'è un filo rosso che lega Napoli a Manchester, un percorso inverso che trasforma i giocatori messi alla porta da City e United in eroi all'o - facebook.com Vai su Facebook

debruyne - X Vai su X

De Bruyne ritrova la sua Manchester: per 10 anni è stato stella e leader del City - Il campione belga ritrova il suo ex club a 4 mesi dall'addio: qui all'Etihad ha vinto tutto con Guardiola in panchina ... gazzetta.it scrive

De Bruyne: "Voglio vincere lo scudetto col Napoli, Conte e Guardiola diversi" - E non poteva essere diversamente per uno dei colpi estivi della Serie A, campionissimo che a 34 anni sta vivendo per la prima volta l'avventura in Italia. Segnala sport.sky.it