De Bruyne e il cambio in Champions ora la reazione non lascia dubbi | cosa è successo
Nonostante City-Napoli di certo non sia andata come tutti ci auguravamo, ha consegnato l’immagine di una squadra solida, mentalizzata e capace di mettere il noi davanti all’io. Il simbolo? Ovviamente De Bruyne. Era la sua partita, su questo non ci sono dubbi, e vederlo uscire al 26° minuto è stato un vero e proprio colpo al cuore per entrambe le tifoserie presenti. Purtroppo, si doveva fare di necessità virtù. Proprio in questo caso, si è vista tutta la caratura e lo spessore morale di un Campione del suo calibro. Nessuna sceneggiata, nessuna smorfia o gesto. Solo il bene del Napoli prima di tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: bruyne - cambio
Hojlund: “City fortissimo, in dieci era impossibile. Sul cambio di De Bruyne…”
Conte: "Cambio De Bruyne? A volte il destino è beffardo..."
City-Napoli, cosa ha detto Conte sull’espulsione e sul cambio di De Bruyne
Il Maradona attende De Bruyne: tutti hanno apprezzato stile ed eleganza al cambio - X Vai su X
? Caressa su De Bruyne Durante la telecronaca di Manchester City–Napoli, Fabio Caressa ha sottolineato l’atteggiamento del belga al momento del cambio: ? «De Bruyne che esce senza battere ciglio, va in panchina a tifare per i compagni in questa situ - facebook.com Vai su Facebook
Conte e la decisione di togliere De Bruyne al 26': l'analisi di Paolo Condò; Conte: Cambio De Bruyne? A volte il destino è beffardo...; Napoli ko, Conte: “Tutti con l’amaro bocca”. Sul cambio di De Bruyne….
Scarlato: “De Bruyne? Cambio giusto, era il centrocampista meno adatto a difendere“ - Gennaro Scarlato, ex difensore del Napoli, ai microfoni di Canale 8 ha commentato la sconfitta del Napoli sul campo del Manchester City all’esordio in Champions League: “Nei primi ... Si legge su tuttonapoli.net
Il gesto di De Bruyne dopo il cambio: se ne sono accorti tutti - Forse si aspetta il numero 11 in rosso. Secondo tuttonapoli.net