De Bruyne e il cambio in Champions ora la reazione non lascia dubbi | cosa è successo

Nonostante City-Napoli di certo non sia andata come tutti ci auguravamo, ha consegnato l’immagine di una squadra solida, mentalizzata e capace di mettere il noi davanti all’io. Il simbolo? Ovviamente De Bruyne. Era la sua partita, su questo non ci sono dubbi, e vederlo uscire al 26° minuto è stato un vero e proprio colpo al cuore per entrambe le tifoserie presenti. Purtroppo, si doveva fare di necessità virtù. Proprio in questo caso, si è vista tutta la caratura e lo spessore morale di un Campione del suo calibro. Nessuna sceneggiata, nessuna smorfia o gesto. Solo il bene del Napoli prima di tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

