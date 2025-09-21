DC KallistiOS v2.21 | Una Patch Minore con Fix Cruciali e Nuove Funzionalità

La scena homebrew del Dreamcast ha un nuovo aggiornamento! KallistiOS (KOS), il toolkit di sviluppo indipendente e pseudo-sistema operativo per la console Sega Dreamcast, ha rilasciato la versione v2.2.1. Sebbene classificata come una versione di patch minore, questo aggiornamento è estremamente importante in quanto risolve un bug critico e introduce una serie di miglioramenti e fix che rendono l’ambiente di sviluppo ancora più solido e completo. Cosa c’è di nuovo in v2.2.1?. Il fulcro di questo aggiornamento è la correzione di un bug all’interno di newlib che causava seri problemi con le operazioni di lettura DMA (Direct Memory Access). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

