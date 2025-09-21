Dazn Diletta Leotta lancia Fuoriclasse con Ambrosini

Debutta il nuovo programma Dazn "Fuoriclasse - powered by Haier Tv" che vedrà Diletta Leotta alla conduzione per tutta questa stagione con analisi tattiche, commenti a caldo e momenti di puro intrattenimento. In studio Massimo Ambrosini e tanti ospti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dazn, Diletta Leotta lancia "Fuoriclasse" con Ambrosini

Diletta Leotta: “L’immagine aiuta, ma la preparazione è più importante. Avevo un sogno…” - Intervistata da La Gazzetta dello Sport, la presentatrice Dazn Diletta Leotta ha parlato del suo lavoro e del suo rapporto con Karius ... Da msn.com

Diletta Leotta assicura: "Non immaginavo di arrivare così in alto. La bellezza? Conta di più essere preparati" - Una bella novità, che vive anche come un bilancio della carriera: “Non mi aspettavo di arrivare così in alto. Scrive today.it