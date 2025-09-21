dati importanti e numeri in crescita per le biblioteche

Le biblioteche di Mirabello e Sant’Agostino si confermano un punto di riferimento culturale e sociale per l’intero territorio di Terre del Reno. Gestite con passione e competenza da Rattin Viviana della coperativa sociale Cidas, stanno registrando numeri in costante crescita che testimoniano come la lettura, i libri e la cultura siano ancora centrali nella vita della comunità. I dati relativi al 2025 parlano chiaro: la biblioteca di Mirabello ha raggiunto nei primi otto mesi dell’anno quasi 3.000 prestiti, con un indice di prestito pari a 0,91 (un valore considerato ottimale) e un indice di impatto del 60,5%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

