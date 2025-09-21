l’epilogo di “a league of their own”: il destino della seconda stagione. La cancellazione improvvisa e inaspettata di “A League of Their Own” da parte di Prime Video ha suscitato grande sconcerto tra i fan e gli addetti ai lavori. La serie, ispirata al film del 1992 che racconta la storia di una squadra femminile di baseball durante la Seconda guerra mondiale, aveva visto una prima stagione apprezzata e un rinnovamento annunciato per la seconda. Recenti sviluppi hanno interrotto bruscamente questa narrazione. lo sviluppo della vicenda e le decisioni prese. Originariamente, la produzione aveva programmato una seconda stagione composta da quattro episodi, con un finale considerato soddisfacente e completo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - D’arcy carden rompe il silenzio sulla cancellazione di a league of their own dopo due anni