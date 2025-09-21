Danneggiate due auto della polizia locale | aperta un' indagine
Due autovetture del comando unico di polizia locale di Tramonti-Ravello, sono state danneggiate negli ultimi giorni da ignoti. L'episodio è avvenuto in via Gioacchino D'Anna, a Ravello, dove erano regolarmente in sosta una Citroen e una Fiat Panda con livree istituzionali. L'amara scoperta è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
