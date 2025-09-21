Daniele Mioni presidente della comunità dei sindaci del Parco dei Monti Simbruini

Si è riunita nelle ore scorse la Comunità dei Sindaci del Parco dei Monti Simbruini per nominare il nuovo Presidente della Comunità, figura assente dopo la morte prematura dell'ex Sindaco di Subiaco (Domenico Petrini che aveva questo ruolo). Il nuovo Presidente è Daniele Mioni, sindaco di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

il sindaco di Vallepietra Daniele Mioni e il sindaco di Filettino Paolo De Meis eletti rispettivamente presidente e vicepresidente - facebook.com Vai su Facebook

