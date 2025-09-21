Dalle strade alle asfaltature e ai marciapiedi via libera agli interventi
Partiranno entro la metà di ottobre gli interventi di rifacimento di alcuni tratti di strade e marciapiedi in 18 vie, di cui sei poderali, del Comune di Comacchio. Il via libera ai lavori è arrivato dalla Giunta, nella seduta di giovedì 18 settembre, con l'approvazione del primo contratto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
