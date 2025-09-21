Il rientro dalle lunghe ferie tra le isole greche del mar Mediterraneo ha segnato un nuovo inizio per Kate Middleton. La promessa di tornare sulla scena pubblica più forte di prima è stata mantenuta ed il messaggio di una principessa passa sempre anche attraverso le sue scelte stilistiche. Decisamente cambiate. Lo scorso luglio aveva fatto notizia la partenza della sua stylist di fiducia, Natasha Archer, che per anni si era occupata dello stile di Kate e di William contribuendo a rinfrescare il loro look per conquistare consensi e ispirare il popolo dei sudditi e degli appassionati. Le voci del nuovo ingresso nel suo staff di Virginia Chadwyck-Healey si rincorrono da tempo ed il cambio di rotta nell’immagine pubblica della principessa sembra confermare che la figlia del terzo Lord Strathalmond abbia preso quel posto in maniera stabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle borse di Chanel e Dior al completo di Alexander McQueen: ecco cosa c’è dietro i nuovi look “griffati” di Kate Middleton