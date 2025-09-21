Dall’attività sportiva al ritmo sonno-veglia | i migliori smart ring
Un tuffo nella tecnologia che si indossa al dito. Dal rilevamento del battito cardiaco al monitoraggio del sonno, passando per la gestione dell’attività fisica e dei livelli di energia scopriamo i migliori anelli intelligenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: dall - attivit
L’iniziativa rientra nel programma di attività promosso dall’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale sociale - facebook.com Vai su Facebook
"Rovini il tuo cervello ogni notte (senza saperlo)": ecco il vero nemico del sonno e della salute - Alterare troppo i ritmi del nostro orologio biologico può avere ripercussioni importanti sul nostro organismo: si va dall'alterazione dell'umore a lievi ... Si legge su ilgiornale.it
Sonno irregolare collegato al rischio di 172 malattie. Che cosa ha scoperto un nuovo studio sull'instabilità del ritmo sonno-veglia su 88mila persone - 461 partecipanti al database UK Biobank, monitorati per una media di quasi sette anni tramite fitness tracker, ha rivelato che l’irregolarità del ritmo sonno- vanityfair.it scrive