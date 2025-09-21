“Ogni anno, in Italia mi reco in una scuola per vivere con gli studenti l’inizio del nuovo anno scolastico che li vedrà impegnati nello studio: è un momento importante non soltanto per le alunne e gli alunni, perché coinvolge le loro famiglie e riguarda l’intera società”. Queste parole del Presidente Sergio Mattarella, pronunciate a Capodistria in occasione della cerimonia di inaugurazione del rinnovato Collegio dei Nobili, richiamano un’esperienza vissuta, in questa settimana, da tanti nostri connazionali. Anche “la dove tutto ha avuto inizio”, ossia in Terra Santa, il suono della prima campanella ha già segnato l’apertura del nuovo anno scolastico, in particolare per gli istituti cattolici che, nell’accogliere bambini e ragazzi senza alcuna distinzione di religione, si confermano uno dei segni più profetici della presenza cristiana, sempre più esigua. 🔗 Leggi su Formiche.net

Dalla Terra Santa un gesto del Giubileo. Scrive Nicotri