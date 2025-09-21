Dal mito di Qumran al Giubileo | viaggio nei luoghi dei Rotoli
La scoperta dei manoscritti di Qumran nei pressi del Mar Morto rappresenta uno dei capitoli più avvincenti dell’archeologia mondiale, dove il fascino dell’avventura si intreccia alla profondità della ricerca storica, spirituale e culturale. Chi scrive ha potuto visitare questi luoghi in un viaggio unico organizzato a dicembre 2024. La scoperta: tra leggenda e avventura La narrazione del ritrovamento dei rotoli si colora di toni da racconto avventuroso: è il 1947 quando, ai piedi del Wadi Qumran, due giovani pastori palestinesi, Muhammad ad-Dhib e Jum’a Khalil, stanno cercando una delle loro capre smarrite tra i dirupi. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: mito - qumran
Con piacere annuncio l'uscita del mio ultimo volume dedicato ad un'analisi critica del miticismo, *Il mito del Gesù mitico:* "Gesù di Nazaret è mai esistito o è solo una leggenda? Nell'era di internet, l'idea di un "Gesù mitico", ispirato a divinità più antiche, guada - facebook.com Vai su Facebook
Giovane muore in viaggio Giubileo, dolore del Papa - Il Papa ha appreso "con profondo dolore" la notizia dell'improvvisa scomparsa della giovane diciottenne Pascale Rafic, in viaggio verso Roma dall'Egitto per partecipare al Giubileo dei Giovani. Secondo ansa.it