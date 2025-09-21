Dal Madagascar in Italia per curare una malformazione congenita | il piccolo Zayel arrivato a Catania
Una rete di solidarietà che lega Catania, Roma e Chiaramonte Gulfi al Madagascar ha reso possibile dare una nuova speranza al piccolo Zayel, sei anni a ottobre, affetto da una rara malformazione congenita, l’estrofia vescicale, non curabile nel suo Paese. Zayel è arrivato a Catania insieme alla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: madagascar - italia
Dal Madagascar alla Sicilia per curare una malformazione rara, la storia del piccolo Zayel - Il piccolo Zayel, 6 anni a ottobre, nato con una rara e invalidante malformazione congenita, l’estrofia vescicale, è arrivato oggi all’aeroporto di ... Da catania.gds.it