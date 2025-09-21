Dal 25 al 28 settembre torna la festa de L' Unità a Palermo

AGI - Da Palermo con lo sguardo rivolto agli scenari internazionali. È questo il taglio che la Segreteria provinciale del Partito democratico ha deciso di dare alla Festa dell'Unità di Palermo, presentata oggi e che sarà ospitata dal 25 al 28 settembre 2025 a Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola). Dibattiti, incontri, presentazioni di libri e poi gli spettacoli serali, oltre al villaggio gastronomico che farà da sfondo a tutta la manifestazione che quest'anno, a livello nazionale, festeggia i suoi ottant'anni. Per accogliere i diversi momenti della Festa dell'Unità, saranno allestiti tre palchi: quello dei dibattiti politici, riservato a incontri e confronti sui principali temi contemporanei; il Main Stage, destinato ai concerti e agli appuntamenti serali; e il palco del Monsu', dedicato a teatro, talk, performance e spazi di riflessione culturale.

