Si può viaggiare in tanti modi ma di certo la riscoperta di se stessi suggerisce formule sempre nuove e originali. E’ il caso di Christian B, un quarantottenne varesino che dalle brume nordiche è venuto giù dalle nostre parti per respirare l’aria dell’avventura. Da poco è approdato su Vulcano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Da Varese alle Eolie: storia di Christian B, 48 anni, esule volontario della bellezza che sceglie Vulcano.

