Da Thuram a Leao | i 5 calciatori di Serie A con la clausola rescissoria più alta
Mercato chiuso, ma contratti che lasciano qualche paura nei tifosi: scopri i 5 calciatori del campionato italiano con la clausola rescissoria più alta (LaPresse) – Calciomercato.it L’estate è ormai finita, lasciando dietro di sé ricordi, sorprese e momenti indimenticabili anche in fase di calciomercato. Ma le trattative non si fermano mai per davvero, anche per via di contratti sempre più articolati che prevedono la presenza di particolari postille o condizioni da rispettare. Pre-accordi, addii improvvisi, rotture inaspettate. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
In questa notizia si parla di: thuram - leao
Se l’assist di esterno di Spinazzola l’avesse fatto Yldiz, Thuram, Leao, la Domenica Sportiva avrebbe montato uno speciale di almeno 3 puntate - facebook.com Vai su Facebook
da: Asta @Fantacalcio Live @ 'Goal - Festival' | Pisa Nel rewatch (la trovate su Twitch o Youtube Fantacalcio) trovate: Epica asta per Leao pagato forse più di Thuram FIV che mi zittisce bellamente Sorrisi, cazzate e qualche trick utile per la vostra asta - X Vai su X
Fantacalcio 2025/2026: assist e bonus, i giocatori da prendere; Sul podio dei giocatori più preziosi della A ci sono 3 giocatori della stessa squadra; Bellingham primo, scivola Mbappé: la classifica dei calciatori più preziosi per il Cies.
Da Thuram a Leao: i 5 calciatori di Serie A con la clausola rescissoria più alta - Contratti sempre validi e tifosi che vivono con l'ansia: scopri i 5 calciatori del campionato italiano con la clausola rescissoria più alta ... Scrive calciomercato.it
I calciatori più costosi al mondo: king Bellingham. Leao batte Lautaro, Vlahovic meglio di Thuram - Jude Bellingham, Sua Maestà del calciomercato: non cambierà squadra la prossima estate, ma è il calciatore con il valore più alto al mondo. Come scrive calciomercato.com