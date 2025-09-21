Figline e Incisa Valdarno, 21 settembre 2025 – Grandi classici della musica colta, declinata in tutte le sue sfaccettature, uniti a piacevoli conferme e all’arrivo di grandi nomi della prosa come Malika Ayane, Raoul Bova, Moni Ovadia, Luca Bizzarri e d altri, fino al commovente omaggio al musicista Giuseppe Fricelli, originario di Figline, con il concerto “Fogli d’album”. Si alza il sipario sulle nuove stagioni del Teatro Garibaldi (Concertistica, Prosa e Teatro dei Ragazzi), che accompagneranno il pubblico da settembre a maggio con un ricco e variegato cartellone, pensato per tutte le età, che conferma il Garibaldi come punto di riferimento culturale del Valdarno e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Raoul Bova a Malika Ayane: si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Garibaldi