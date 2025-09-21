Da Raoul Bova a Malika Ayane | si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Garibaldi

Lanazione.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Figline e Incisa Valdarno, 21 settembre 2025 – Grandi classici della musica colta, declinata in tutte le sue sfaccettature, uniti a piacevoli conferme e all’arrivo di grandi nomi della prosa come Malika Ayane, Raoul Bova, Moni Ovadia, Luca Bizzarri e d altri, fino al commovente omaggio al musicista Giuseppe Fricelli, originario di Figline, con il concerto “Fogli d’album”. Si alza il sipario sulle nuove stagioni del Teatro Garibaldi (Concertistica, Prosa e Teatro dei Ragazzi), che accompagneranno il pubblico da settembre a maggio con un ricco e variegato cartellone, pensato per tutte le età, che conferma il Garibaldi come punto di riferimento culturale del Valdarno e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

da raoul bova a malika ayane si alza il sipario sulla nuova stagione del teatro garibaldi

© Lanazione.it - Da Raoul Bova a Malika Ayane: si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Garibaldi

In questa notizia si parla di: raoul - bova

Perchè Raoul Bova e Rocio Munoz Morales si sono lasciati: ecco cosa è successo davvero

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales in crisi: tutta la verità sulla separazione in casa

Fabrizio Corona Smaschera Raoul Bova: Spunta l’Audio Shock!

Da Raoul Bova a Malika Ayane: si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Garibaldi; Teatro Garibaldi, tripla stagione. Tanti big sono attesi sul palco; Teatro Garibaldi, un cartellone ricco tra musica, prosa e spettacoli per ragazzi nel trentennale della riapertura.

raoul bova malika ayaneDa Raoul Bova a Malika Ayane: si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Garibaldi - In occasione dei 30 anni dalla riapertura del teatro, dopo l’intervento di restauro completato nel 1995, è stato presentato il cartellone delle stagioni di concertistica, prosa e teatro dei ragazzi. Scrive lanazione.it

raoul bova malika ayaneTeatro Garibaldi: nel trentesimo anniversario dalla riapertura dopo il restauro, si alza il sipario sulle nuove stagioni - Grandi classici della musica, piacevoli conferme e grandi nomi della prosa come Malika Ayane, Raoul Bova, Moni Ovadia, Luca Bizzarri ed altri, fino al commovente omaggio al musicista Giuseppe Fricelli ... Segnala valdarnopost.it

Cerca Video su questo argomento: Raoul Bova Malika Ayane