Da Pontida un solo grido | Salvini è il leader indiscusso Vannacci? Un valore solo se fa il leghista
Il racconto della seconda giornata del raduno della Lega a Pontida. Cambiare leader? “È fuori discussione”. Matteo Salvini resterà al suo posto. Un tributo a Charlie Kirk, la corsa alle elezioni regionali, l’autonomia, la Manovra economica e l’ascesa nella Lega del generale Roberto Vannacci: ci sono proprio tutti i temi vecchi e nuovi del Carroccio sul palco di Pontida, nella seconda giornata del raduno che ha visto partecipe anche Matteo Salvini. (Ansa Foto) – notizie.com Da poco riconfermato segretario fino al 2029, l’aria che tira nei suoi confronti è quella della fiducia. 🔗 Leggi su Notizie.com
A Pontida i giovani della Lega si sono riuniti per la festa che precede la kermesse ufficiale, che si terrà domani. Oltre ai tradizionali cori contro i migranti e agli slogan "Padania libera", alcuni hanno attaccato FI per aver ospitato Carlo Calenda a un proprio event
Camerati a Pontida
Pontida è Pontidacci. Vannacci si prende la scena al grido "C'è solo un generale". Salvini lo saluta con gelo - Il generale promette: "Non voglio fare il segretario", maglie di Kirk e Savoini che dice: "Putin è un moderato"
Pontida acclama Vannacci: «Noi gli eredi di Kirk». Salvini: nessuna divisione - che l'europarlamentare in mimetica trovasse un'accoglienza