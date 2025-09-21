Da Pontida un solo grido | Salvini è il leader indiscusso Vannacci? Un valore solo se fa il leghista

Il racconto della seconda giornata del raduno della Lega a Pontida. Cambiare leader? “È fuori discussione”. Matteo Salvini resterà al suo posto. Un tributo a Charlie Kirk, la corsa alle elezioni regionali, l’autonomia, la Manovra economica e l’ascesa nella Lega del generale Roberto Vannacci: ci sono proprio tutti i temi vecchi e nuovi del Carroccio sul palco di Pontida, nella seconda giornata del raduno che ha visto partecipe anche Matteo Salvini. (Ansa Foto) – notizie.com Da poco riconfermato segretario fino al 2029, l’aria che tira nei suoi confronti è quella della fiducia. 🔗 Leggi su Notizie.com

