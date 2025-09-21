Da noi… a ruota libera riparte su Rai1 con un nuovo studio
Da diversi anni, in molti danno Francesca Fialdini per spacciata alla domenica pomeriggio. E invece la giornalista riesce puntualmente a vedersi confermata: da oggi, domenica 21 settembre, sarà di nuovo alla guida di Da noi. a ruota libera, il programma di interviste (l’ennesimo) del tardo pomeriggio domenicale di Rai 1. L’obiettivo è, ancora una volta, raccontare storie di vita capaci di far riflettere, con uno sguardo sempre attento all’attualità. Francesca Fialdini accoglierà i suoi ospiti in uno studio rinnovato, con una nuova scenografia valorizzata – a cominciare dalla Ruota, simbolo del programma – da moderni ledwall, che permetteranno un racconto sempre più ricco di immagini e filmati. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
