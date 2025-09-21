DA NOI A RUOTA LIBERA | NUOVO STUDIO TANTI VIP E TALK BALLANDO PER FRANCESCA FIALDINI

Domenica 21 settembre, su Rai1, alle 17.20, parte la settima edizione di “ Da noi. a Ruota Libera ”, il programma condotto da Francesca Fialdini. Francesca Fialdini accoglierà i suoi ospiti in uno studio rinnovato, con una nuova scenografia valorizzata – a cominciare dalla Ruota, simbolo del programma – da nuovi ledwall, che permetteranno un racconto sempre più ricco di immagini e filmati. Al centro del programma, le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

