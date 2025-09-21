Da lunedì 22 settembre scioperi nei trasporti | disagi per treni bus navi e taxi fino a novembre

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop generali e settoriali in programma. Da lunedì 22 settembre partono una serie di scioperi nazionali e locali che interesseranno treni, autobus, navi, taxi e il settore aereo, con due scioperi generali già confermati. La maggior parte degli stop riguarda il settore ferroviario e aereo, secondo quanto riportato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sciopero generale del 22 settembre. Il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero generale di 24 ore a sostegno della missione umanitaria per il popolo palestinese: Ferrovie: dalle 00:00 alle 23:00. Trasporto pubblico locale, marittimo, merci e logistica: 24 ore con modalità differenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

