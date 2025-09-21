Da Luca Argentero a Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon il cast di Doc sciopera | Ci uniamo alla manifestazione per Gaza
Gli attori del cast di Doc-Nelle tue mani aderiranno allo sciopero generale contro il genocidio a Gaza, indetto per lunedì 22 settembre. Da Luca Argentero a Matilde Gioli, passando per Spollon e Rossetti, il comunicato in cui spiegano: "Vogliamo anche essere vicini a chi quel camice lo indossa davvero e muore sotto le bombe per salvare altre vite". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Giovanni Scifoni, Luca Argentero, Matilde Lojacono Gioli, Pierpaolo Spollon, Elisa Di Eusanio, Sara Lazzaro, Giacomo Giorgio, Alice Arcuri, Beatrice Grannò, Alberto Malanchino e Marco Rossetti hanno annunciato con un post su Instagram che anche loro do - X Vai su X
