Da Luca Argentero a Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon il cast di Doc sciopera | Ci uniamo alla manifestazione per Gaza

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attori del cast di Doc-Nelle tue mani aderiranno allo sciopero generale contro il genocidio a Gaza, indetto per lunedì 22 settembre. Da Luca Argentero a Matilde Gioli, passando per Spollon e Rossetti, il comunicato in cui spiegano: "Vogliamo anche essere vicini a chi quel camice lo indossa davvero e muore sotto le bombe per salvare altre vite". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: luca - argentero

Una Famiglia Sottosopra | Il nuovo trailer dalla commedia con Luca Argentero

Luca Argentero, la moglie Cristina Marino gli taglia i capelli: il video virale

Luca Argentero: “Da attore a imprenditore di birra e bollicine analcoliche (per chi guida). Dopo 50 film mi chiedono ancora del Gf”

Da Luca Argentero a Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon, il cast di Doc sciopera: Ci uniamo alla manifestazione per Gaza; Doc-Nelle tue mani 4 quando esce? Matilde Gioli annuncia le riprese e svela un attore del cast; Doc 4 stravolto: Luca Argentero cede il testimone a Matilde Gioli!.

luca argentero matilde gioliDa Luca Argentero a Matilde Gioli e Pierpaolo Spollon, il cast di Doc sciopera: “Ci uniamo alla manifestazione per Gaza” - Nelle tue mani aderiranno allo sciopero generale contro il genocidio a Gaza, indetto per lunedì 22 settembre ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Luca Argentero Matilde Gioli