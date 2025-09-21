Da Letta a Di Maio ecco i profeti di sventura smentiti dai dati economici

Era una calda domenica di fine agosto quando il quotidiano cattolico Avvenire pubblicava una lunga intervista all'allora segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Eravamo in piena campagna elettorale, ad un passo dal trionfo del centrodestra e di Giorgia Meloni. L'esponente progressista aveva impostato tutta la sua (disastrosa) tattica su due punti programmatici: i conservatori sono i nipoti dei fascisti, seppur mascherati e, se dovessero vincere, sfasceranno i conti pubblici. Ci sarà il default, la povertà, lo Stato non riuscirà a pagare le pensioni, ad accendere i lampioni delle città e altre amenità simili. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Italia promossa da Fitch, da Letta a Di Maio i profeti di sventura smentiti dai dati economici.

