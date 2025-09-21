Da Letta a Di Maio ecco i profeti di sventura smentiti dai dati economici
Era una calda domenica di fine agosto quando il quotidiano cattolico Avvenire pubblicava una lunga intervista all'allora segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Eravamo in piena campagna elettorale, ad un passo dal trionfo del centrodestra e di Giorgia Meloni. L'esponente progressista aveva impostato tutta la sua (disastrosa) tattica su due punti programmatici: i conservatori sono i nipoti dei fascisti, seppur mascherati e, se dovessero vincere, sfasceranno i conti pubblici. Ci sarà il default, la povertà, lo Stato non riuscirà a pagare le pensioni, ad accendere i lampioni delle città e altre amenità simili. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Luigi Di Maio: “Oggi ci è stato impedito di fare il governo del cambiamento. Non perché ci eravamo impuntati su Savona, ma perché tutti quelli come Savona non andavano bene. Abbiamo un grande problema in Italia, che si chiama democrazia”. - facebook.com Vai su Facebook
Italia promossa da Fitch, da Letta a Di Maio i profeti di sventura smentiti dai dati economici.
Meloni: "Mi auguro che i profeti di sventura siano contenti di essersi sbagliati" - "La stampa internazionale mai benevola con noi è portata spesso a considerarci una anomalia positiva. Lo riporta ilgiornale.it