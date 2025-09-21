Da Inzaghi a Chivu non è cambiato nulla | addio all’Inter a gennaio

Calciomercato.it | 21 set 2025

C’era e c’è poco spazio per lui: l’ipotesi cessione può tornare d’attualità fra quattro mesi Da Inzaghi a Chivu, il suo status non è cambiato: riserva era e riserva è rimasto. Per questo l’addio, sfiorato a gennaio e l’estate scorsa, potrebbe essere stato soltanto rimandato al prossimo calciomercato invernale. (LaPresse) – Calciomercato.it “Non è mai semplice tornare per chi la preparazione l’ha saltata come Davide, ma allenandosi ogni giorno qualche minuto, col ritmo di questo calendario, avrà spazio pure lui”. Così Chivu su Frattesi nella conferenza stampa di vigilia della delicata sfida col Sassuolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

