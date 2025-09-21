Da casa al lavoro in bicicletta Il Comune premia chi è più ’green’
Sono stati consegnati in municipio i riconoscimenti del Premio Imola Bike to Work 2025. Una cerimonia, che si è svolta nella Settimana Europea della Mobilità Sostenibile alla presenza degli assessori Elisa Spada e Pierangelo Raffini insieme alla rappresentante dell’autodromo Camilla Porretta, per celebrare coloro che hanno percorso più chilometri o hanno avuto più costanza nell’utilizzo della bici negli spostamenti casa-lavoro. Per la categoria ‘Maggior numero di chilometri percorsi’ applausi per Marco Tamburini della cooperativa Sacmi, con 4.746,75 chilometri coperti dall’attivazione del progetto, e Paola Mongardi della Cooperativa Ceramica con 1186,03. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
