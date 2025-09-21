Da Betsson a U-Power e Gateio l’Inter incassa un tesoretto dagli sponsor | la cifra
Inter 41 milioni sponsor. L’Inter si conferma una delle società più appetibili per i grandi marchi internazionali. Per la stagione 202526, il club nerazzurro incasserà complessivamente 41 milioni di euro dagli sponsor di maglia, grazie a una serie di partnership che spaziano dal gaming online alle criptovalute, fino alla sicurezza sul lavoro. Betsson, il main sponsor. Al centro della maglia nerazzurra continua a campeggiare Betsson, colosso svedese del gioco online. Si tratta del secondo anno di contratto con l’Inter, accordo che ha ricevuto anche l’approvazione dell’Agcom nel 2024, non ravvisando violazioni al Decreto Dignità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Bonny e il rapporto con Mister Chivu L’attaccante francese ripercorre le sue prime emozioni, il legame con il calcio e la chiamata dell’Inter Tutto questo in , il nuovo format powered by Betsson.sport #ForzaInter - facebook.com Vai su Facebook
