Da Augusto Carlos a Pio Esposito e Martinez-Sommer | Inter-Sassuolo i commenti dei tifosi

In seguito alla vittoria contro il Sassuolo i tifosi dell'Inter si sono scatenati sui social, commentando le prestazioni dei singoli giocatori nerazzurri, anche con un po' di ironia. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da "Augusto Carlos" a Pio Esposito e Martinez-Sommer: Inter-Sassuolo, i commenti dei tifosi

In questa notizia si parla di: augusto - carlos

Inter Fluminense, De Vrij in vantaggio su Acerbi e scalpita anche Carlos Augusto: le idee di Chivu

Carlos Augusto a Dazn: «Potevamo fare meglio, adesso guardiamo avanti e ci riposiamo. So che si guarda ai risultati ma è stata una grande stagione!»

Carlos Augusto: «Inter più di questo, ma è stata una grande stagione»

' I gol di Dimarco (tra gli esterni e i terzini diventa il più prolifico in Serie A dal suo ritorno nerazzurro) e Carlos Augusto regolano il Sassuolo. Per i neroverdi a segno Cheddira all’84’ #SkySport #SkySerieA #Inter #S - X Vai su X

Sky Sport - #Inter, se non ce la fa Lautaro dovrebbe giocare Pio Esposito. Ballottaggio tra Barella e Frattesi con Calhanoglu e Sucic. In difesa dovrebbe riposare Bastoni dall’inizio, con Carlos Augusto insieme a De Vrij e Akanji - facebook.com Vai su Facebook

Da Augusto Carlos a Pio Esposito e Martinez-Sommer: Inter-Sassuolo, i commenti dei tifosi; Inter-Sassuolo 2-1, risultato finale della partita di Serie A: Dimarco e Carlos Augusto firmano la vittoria, gli highlights; ?? Dimarco-C. Augusto, l'Inter si RIALZA: 2-1 al Sassuolo! Pio Esposito ??.

Pagelle Inter-Sassuolo 2-1: Dimarco e Augusto bomber a sorpresa, Pio Esposito risveglia San Siro, Sucic ok - 1 top e flop: i nerazzurri vincono grazie a Dimarco e Carlos Augusto. Secondo sport.virgilio.it

Inter-Sassuolo 2-1, le pagelle: Dimarco (6,5) torna al gol, che coraggio Pio Esposito (6,5). Cheddira (7) spaventa i nerazzurri - 1 per i nerazzurri, in rete Dimarco su assist di Sucic e Carlos ... Da msn.com