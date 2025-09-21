Cynthia Nixon dopo la sospensione dello show di Jimmy Kimmel | Ho appena cancellato Disney+ e Hulu

L'attrice ha pubblicato un video sui social in cui annuncia la cancellazione dei propri account streaming dopo la vicenda del conduttore. Cynthia Nixon ha pubblicato un video su Instagram in cui invita gli americani a cancellare i propri abbonamenti a Disney+ e Hulu in segno di protesta contro la recente sospensione dello show di Jimmy Kimmel. L'attrice, conosciuta per il ruolo nella serie cult con Sarah Jessica Parker, Sex and the City, ha annunciato ai fan di aver deciso di cancellare i propri account streaming. L'annuncio di Cynthia Nixon sui social "Ho appena cancellato i miei abbonamenti a Disney+ e Hulu, perché credo nel Primo Emendamento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Cynthia Nixon dopo la sospensione dello show di Jimmy Kimmel: "Ho appena cancellato Disney+ e Hulu"

