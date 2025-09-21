Cyberattacco ancora disagi all’aeroporto di Bruxelles | cancellati oltre 40 voli

Le compagnie aeree che operano all’ aeroporto di Bruxelles cancelleranno 44 voli sui 257 in programma domenica 21 settembre a causa dei problemi tecnici riscontrati dall’aeroporto in seguito a un cyberattacco al fornitore dei servizi di check-in e imbarco. L’ha reso noto un portavoce dell’aeroporto. È stato mobilitato personale aggiuntivo, ma i problemi continueranno a influenzare le operazioni rendendo il check-in manuale ancora necessario. L’aeroporto prevede pertanto lunghi tempi di attesa e ritardi. Sul sito dello scalo è stato pubblicato un messaggio che invita i passeggeri a verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea prima di arrivare in aeroporto, di recarsi all’aeroporto solo se il loro volo è confermato e di effettuare il check-in online in anticipo. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cyberattacco, ancora disagi all’aeroporto di Bruxelles: cancellati oltre 40 voli

In questa notizia si parla di: cyberattacco - disagi

Cyberattacco agli aeroporti europei, Bruxelles in tilt ancora senza soluzione. A Londra più di 100 voli in ritardo, disagi a Berlino

Cyberattacco paralizza l’aeroporto di Bruxelles: decine di voli cancellati, disagi per centinaia di passeggeri

Cyberattacco agli aeroporti europei, ancora caos e disagi: 44 voli cancellati a Bruxelles. La Polizia Postale: “L’allerta è molto alta”

Bruxelles, ancora disagi all'aeroporto: cancellati 44 voli su 257 dopo cyberattacco #cyberattacchi #aeroporto #21settembre - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Cyberattacco agli #aeroporti europei. In Italia disagi contenuti per i ritardi e solo nello scalo romano di Fiumicino. 29 voli cancellati tra Bruxelles, Berlino e Heathrow (Londra): a chi parte il consiglio di verificare lo stato del volo con la compagni - facebook.com Vai su Facebook

Cyberattacco agli aeroporti europei, ancora disagi a Bruxelles: cancellati decine di voli - BRUXELLES Un attacco informatico al sistema del check in e dell’imbarco dei bagagli ha gettato nel caos, tra ritardi e decine di voli cancellati, il traffico degli aeroporti di Bruxelles, Berlino e He ... Si legge su corrieredellacalabria.it

Cyberattacco paralizza l’aeroporto di Bruxelles: decine di voli cancellati, disagi per centinaia di passeggeri - 44 voli in partenza e 28 in arrivo cancellati nella sola giornata di oggi (finora), con centinaia di passeggeri rimasti bloccati in aeroporti stranieri ... Segnala fanpage.it