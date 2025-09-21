Cyberattacco agli aeroporti europei ancora caos e disagi | 44 voli cancellati a Bruxelles La Polizia Postale | L’allerta è molto alta

L’onda lunga del cyberattacco che ha colpito il cuore tecnologico dell’aviazione europea non si è ancora esaurita. All’aeroporto di Bruxelles, anche oggi, si contano 44 voli cancellati sui 257 in programma. Le operazioni proseguono a rilento, con il personale costretto a tornare al check-in e all’imbarco manuale, causando lunghe code e notevoli disagi per i viaggiatori. Tutto è iniziato nella notte tra venerdì e sabato, quando un attacco informatico ha mandato in tilt il software “Muse” di Collins Aerospace, un colosso americano che fornisce servizi a decine di aeroporti nel mondo. Il programma colpito è un sistema “common use”, che permette a diverse compagnie aeree di utilizzare gli stessi banchi del check-in e gate di imbarco, ottimizzando le operazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cyberattacco agli aeroporti europei, ancora caos e disagi: 44 voli cancellati a Bruxelles. La Polizia Postale: “L’allerta è molto alta”

