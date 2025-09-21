Curva Nord contro l’Inter | striscione polemico si cita anche Chivu

La Curva Nord dell’Inter si scaglia contro la dirigenza e cita le parole di Chivu: ecco che cosa sta succedendo L’Inter si appresta a giocare contro il Sassuolo in un clima non disteso: a San Siro mancano gli ultras, con curve deserte o molto silenziosi come accaduto nei primi match disputati. C’è una protesta in atto. Lo striscione esposto fuori San Siro prima di Inter-Sassuolo (Calciomercato.it) Infatti, a causa dello scandalo esploso tra i gruppi organizzati di Inter e Milan, entrambe le società hanno deciso di tagliare i ponti con le tifoserie più calde per evitare problemi con la giustizia sportiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Curva Nord contro l’Inter: striscione polemico, si cita anche Chivu

