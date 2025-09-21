Cuore Athletic Palermo | resta in 10 dopo 20 minuti ma strappa un pari prezioso a San Cataldo

Palermotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuore e personalità. C’è tutto questo nel pareggio dell’Athletic Club Palermo in casa della Sancataldese: finisce 1-1 al “Valentino Mazzola” di San Cataldo, al termine di una partita indirizzata dall’espulsione dopo 20 minuti di Bustos. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno giocato per più di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cuore - athletic

Nico Williams resta all’Athletic Bilbao: “Conta il cuore”. Prima del rinnovo ha voluto fare una cosa

Cuore Athletic Palermo: resta in 10 dopo 20 minuti ma strappa un pari prezioso a San Cataldo; Messina-Gela, Trasciani: «C’è rammarico, volevamo vincere per i tifosi»; Debutterà in D da capitano della squadra della sua città: che orgoglio per l'ex professionista.

cuore athletic palermo restaAthletic Club Palermo, arriva la prima storica vittoria in serie D: Vigor Lamezia battuta 2-1 - Al Velodromo Paolo Borsellino – tornato a ospitare una partita di calcio dopo più di 20 anni – la squadra di Emanuele Ferraro ha dato dimostrazione di grinta, carattere e qualità contro un avversario ... Come scrive today.it

Athletic Palermo, Perinetti: “A Palermo non riesco a dire di no, Lores Varela con noi” - E’ la città che più lo ricongiunge con gli affetti familiari del passato e del presente. Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Cuore Athletic Palermo Resta