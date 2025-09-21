Cuneo spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l' amico

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito nel primo giorno di apertura della caccia. Si tratta di due diversi episodi, uno avvenuto in Piemonte, l'altro in Campania. Nel primo caso un cacciatore aveva sparato per colpire un cinghiale avvistato nella boscaglia, invece ha colpito l'amico che era con lui, uccidendolo. È morto così Daniele Barolo, un agricoltore di 46 anni padre di due figlie di Carrù, in provincia di Cuneo. Il secondo incidente è accaduto nel Napoletano, dove un uomo di 39 anni di Vico Equense è entrato ferito al volto nel pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare: gli sono arrivati all'improvviso in faccia dei pallini da caccia, che gli hanno provocato escoriazioni giudicate guaribili in 10 giorni. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Cuneo, spara al cinghiale ma sbaglia mira e uccide l'amico

