Csn | Roulotte abbandonata e camper stanziali in via Tordi

In via Paolo Tordi, di fronte al Carisport di Cesena, si è consolidata una situazione che non può essere sottovalutata. L’area, destinata alla sosta temporanea dei camper, ospita da da qualche tempo una roulotte abbandonata, che non dovrebbe trovarsi in questo contesto, oltre a diversi camper che risultano stanziali. Lo segnala il gruppo consiliare cesena Siamo Noi. "Numerosi residenti – prosegue – hanno segnalato non solo il problema legato al decoro urbano, ma anche episodi di disagio e atteggiamenti molesti nei confronti dei ragazzi che frequentano il Carisport, le scuole e i tanti centri sportivi circostanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

