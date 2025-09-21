CRZ1 – Ivan Carmellino trionfa nel Rally del Rubinetto
Successo del valsesiano con un minimo scarto su Pizio, Caffoni completa il podio. Spettacolo e duelli fino all’ultima prova sulle strade novaresi Il 32° Rally del Rubinetto – 11° Rally 2 Laghi ha regalato emozioni e colpi di scena fino all’ultimo metro, con una lotta serratissima tra i tre grandi protagonisti del weekend. A spuntarla, . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
In questa notizia si parla di: crz1 - ivan
Ivan Carmellino e Max Minazzi vincono il Rally Il Grappolo 2025 fotogallery - Si conclude con il successo di Ivan Carmellino e Max Minazzi la nona edizione del Rally “Il Grappolo” 2025 terzo appuntamento della Coppa Rally di Zona 2. Si legge su atnews.it
9° RALLY “IL GRAPPOLO: VINCE IVAN CARMELLINO E MAX MINAZZI - Si conclude con il successo di Ivan Carmellino e Max Minazzi la nona edizione del Rally “Il Grappolo” 2025 terzo appuntamento della Coppa Rally di Zona 2. Lo riporta rallyssimo.it